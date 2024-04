Un Weber nel motore per il derby da playoff

Un giorno in più a beneficio della Virtus, per riposarsi dopo il tour de force in Eurolega; un Weber in più nel motore della Unahotels per aggiungere quel brio e quella energia che potrebbero rivelarsi utilissimi per tentare il blitz domani sera alla Segafredo Arena, laddove i biancorossi di Priftis si troveranno di fronte l’ex Polonara e compagni pieni di rabbia agonistica da smaltire dopo l’esclusione, per opera del Baskonia Vitoria venerdì nel decisivo Play-in, dalla massima competizione continentale di basket per club.

Le buone sensazioni emerse a inizio settimana riguardanti Briante Weber, dopo le giustificate apprensioni causate dal suo forfait in occasione del vittorioso match casalingo contro Brindisi, hanno trovato conferma anche in questi ultimi giorni nei quali l’estroso esterno statunitense si è allenato regolarmente; ed il recupero dalla forte infiammazione al ginocchio è proseguito costante.

Segnali che stanno portando lo staff tecnico della Pallacanestro Reggiana non solo a considerare l’idea di riportare in panchina il proprio playmaker titolare (che tra alti e bassi ha comunque garantito alla causa quasi 10 punti e 4 assist di media a partita, e guida la graduatoria dei palloni rubati agli avversari) ma anche di impiegarlo con il giusto minutaggio, fermo restando le valutazioni che il giocatore stesso farà in merito al dolore avvertito sia nelle ultime sedute di allenamento precedenti al confronto coi felsinei, sia direttamente sul campo di gioco. Tutto questo alla luce del miglioramento progressivo delle sue condizioni ma anche del contesto: che lega il derby della via Emilia alla volata playoff.

Pur tenendo conto che il vero match da non fallire, e in cui la vittoria sarà d’obbligo, per Reggio è quello che andrà in scena domenica 28 al PalaBigi contro Napoli, espugnare il parquet bolognese varrebbe quantomeno il doppio rispetto al tradizionale valore di una vittoria.

Un successo infatti non solo consentirebbe a capitan Vitali e compagni di considerare in cassaforte i playoff, ma pure di piazzare una seria ipoteca sul quinto posto, posizione di per sè di alto pregio ma soprattutto tale da evitare ai Quarti i proibitivi duelli con le corazzate Olimpia Milano, Virtus Bologna e la solidissima capolista Brescia.

Per questo, nonostante lo spostamento del match alla sera di un giorno feriale, saranno comunque numerosissimi i tifosi reggiani che si siederanno sugli spalti dell’impianto bolognese.

In un settore ospiti che si preannuncia gremito di fans biancorossi i quali, come comunicato dalla società a seguito di indicazioni provenienti da Bologna, dovranno usufruire dei parcheggi vicinali all’ingresso del settore, in via della Fiera 20.

Rimarranno ovviamente validi i tagliandi già acquistati dai supporters delle due compagini prima che fosse reso noto il posticipo della contesa.

A dar man forte dagli spalti della Segafredo Arena a Galloway e soci saranno anche gli ultras degli "Arsan", in arrivo nel capoluogo regionale con un pullman.