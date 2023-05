Una biciclettata per gli alluvionati

Anche Casa Cervi si muove per aiutare le zone della Romagna colpite dalla terribile alluvione. Lo farà con la classica biciclettata in omaggio alla Festa della Repubblica. Anche quest’anno l’istituto Alcide Cervi e l’omonimo museo propongono la manifestazione, domenica 4 giugno, nella campagna intorno a Casa Cervi, dalle 8,40 alle 12, in cui si tiene la manifestazione ciclistica del: "Giro dei 5 comuni". In bicicletta da S. Ilario d’Enza al Museo Cervi attraversando Gattatico, Poviglio, Castelnovo di Sotto e Campegine. Una biciclettata aperta a tutti. Al termine dell’iniziativa sarà possibile offrire un contributo libero a sostegno dei luoghi colpiti dalla disastrosa alluvione.

È possibile iscriversi entro giovedì 1° giugno