Una donazione all’Avis e una targa in memoria di Antonio Piermattei

Una donazione e una targa in memoria di Antonio Piermattei, deceduto prematuramente lo scorso inverno. L’iniziativa è stata promossa dai compagni di classe della quinta A 1996/97 del liceo Spallanzani per ricordare l’amico e compagno di classe, scomparso improvvisamente il 14 gennaio scorso all’età di 45 anni. Gli amici del liceo hanno acquistato per l’Avis di Vezzano (comune dove Piermattei aveva vissuto) una stampante multifunzione. Un dispositivo fondamentale e molto utile per l’ufficio della sezione vezzanese dell’associazione di cui Antonio Piermattei era stato in passato socio donatore. Non è mancata pure una targa dedicata ad Antonio: ‘Impossibile non volerti bene’, hanno scritto gli amici e le amiche. La consegna è avvenuta nella giornata di sabato 20 aprile alla presenza di alcuni dei compagni di classe della quinta A e del fratello Luciano in rappresentanza della famiglia. A ricevere la donazione per l’Avis di Vezzano sul Crostolo il presidente Luca Parisi e la segretaria Manuela Caraffi. Un gesto importante per ricordare l’amico Antonio, sostenendo così l’Avis. m. b.