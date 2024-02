Una famiglia tutta casa e spaccio di droga

Spaccio di droga a conduzione familiare: arrestati dai carabinieri suocero e genero. Nell’ottobre 2022 i militari di Scandiano avevano arrestato un 23enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I successivi approfondimenti investigativi, anche sul telefono del 23enne, hanno poi consentito di risalire pure a due uomini di 46 anni (suocero) e di 26 anni (genero) che, assieme al 23enne, erano dediti a una presunta illecita attività di spaccio, principalmente di cocaina, nei comuni di Scandiano, Casalgrande, Albinea e Reggio.

Le indagini hanno documentato un anno di spaccio con circa tremila cessioni di cocaina per un fatturato di oltre 200mila euro.

E’ emerso che dall’estate 2021 a quella del 2022 avevano messo in piedi un’attività di spaccio capillare a favore di decine di reggiani che hanno dichiarato di aver comprato, in plurime occasioni, stupefacenti dagli uomini che poi hanno riconosciuto in apposite sedute di individuazione fotografica.

Sono stati dunque denunciati alla Procura di Reggio il 46enne e il genero 26enne (residenti nel comprensorio ceramico reggiano) e lo stesso giovane arrestato nel 2022.

Suocero e genero sono finiti agli arresti domiciliari con l’applicazione del dispositivo di controllo a distanza, mentre a carico del 23enne è scattato l’obbligo di dimora nel comune di Scandiano con l’obbligo di presentarsi quotidianamente alla tenenza di Scandiano.

