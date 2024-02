Una finestra sulla Cina. La mostra di 13 ragazzini

Nell’accogliente cornice del ristorante Manyi (via fratelli Cervi 87/H) si è aperta una finestra sulla cultura cinese grazie alla mostra “Buon Capodanno Cinese”. Tredici giovani artisti, di età compresa fra i 6 e i 11 anni, alunni della scuola di lingua e cultura cinese Konfucius&Mencius, hanno esposto 22 opere, che trasmettono la loro interpretazione curiosa e innocente del mondo che li circonda.

La scuola privata K&M, aperta dal 2017, è diventata un punto di riferimento per le nuove generazioni di cinesi residenti nella nostra città (ma anche per italiani che vogliono imparare il mandarino, ndr) e la mostra di quest’anno nasce con l’intento di celebrare e onorare il Capodanno Cinese. Le opere, realizzate sotto la guida esperta della docente Fabiana Bocchi, illustratrice editoriale, sono un inno alla creatività e alla freschezza dei giovani talenti.

Le opere rappresentano un viaggio nei colori e nelle tradizioni cinesi, regalando a chi le osserva una prospettiva autentica e sincera. La mostra sarà accessibile al pubblico fino al 29 febbraio.

Ogni dipinto è un piccolo racconto che trasporta chi osserva in mondi lontani, suggerendo riflessioni sull’identità culturale e la bellezza della diversità.

"L’invito a visitare l’esposizione è aperto a tutti coloro che desiderano una pausa dalla routine quotidiana per esplorare la cultura cinese attraverso gli occhi autentici dei giovani artisti della scuola K&M. La mostra si propone di essere un’esperienza non solo visiva, ma anche un invito a riflettere su quanto possiamo imparare e condividere attraverso l’arte e la creatività dei più giovani. Un’occasione di incontro e di festa, dunque, per accogliere al meglio il nuovo anno e per augurarci “Buon Capodanno cinese”", commenta Cecilia Wu, direttrice della scuola K&M.