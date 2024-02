Una folla per l’addio al maestro ’Rossano’: "Costruì la comunità"

Tanta folla e commozione per l’ ultimo saluto al ’Maestro di Arceto’ Giuseppe Montanari, 81 anni, conosciuto col soprannome di ’Rossano’. Troppo piccola la chiesa parrocchiale di Arceto per contenere tanta partecipazione per l’ addio a Giuseppe, storico cronista del Resto del Carlino. Numerosi i colleghi del mondo della scuola, dirigenti di ieri e di oggi dell’Arcetana calcio, e i colleghi della redazione sportiva del Carlino, perché ‘Rossano‘ curò per anni le cronache dal calcio dilettanti, al torneo della montagna ideando il concorso del Super 11, ossia la possibilità di dare un voto a ogni giocatore nel tabellino e poi stilare una classifica al termine del campionato. Non è un caso che fossero presenti tanti dirigenti del Montagna, kermesse che in estate infiamma tanti paesi dell’Appennino. Ha celebrato le esequie il parroco don Antonio Davoli, ricordando la figura di ‘ Rossano‘ del buon padre di famiglia e benefattore di Arceto come insegnante alle elementari, da dirigente sportivo e giornalista che parlava della ‘sua‘ frazione dalle colonne del Campanone, trimestrale scandianese edito dalla Pro Loco.

Tra i ricordi finali ha preso la parola un arcetano doc, don Luigi Rossi parroco di Casalgrande, amico della famiglia Montanari che ha elogiato Giuseppe "per l’impegno a costruire una dimensione di paese, per servire e coinvolgere più persone, in un momento dove le persone tendono a chiudersi in casa".

gi. fi.