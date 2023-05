Una maglietta per le vittime del maltempo

Per aiutare la popolazione romagnola l’associazione ’La rinascita della montagna per tutti’ ha ideato la vendita di magliette. Al momento ne sono già state vendute un centinaio. Il costo di ciascuna è di 15 euro ed è possibile ordinarla tramite messaggio Whatsapp al numero 333 6151770, indicando se per uomo, donna (taglie dalla s alla xl) o bambino (dai 3 ai 15 anni) e il proprio indirizzo. Per il pagamento ci si può accordare telefonicamente al numero indicato, oppure è possibile effettuarlo tramite PayPal all’indirizzo: [email protected] La maglietta verrà consegnata al domicilio. Il ricavato delle vendite verrà consegnato a mano in Romagna.