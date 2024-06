Una media di 550 chiamate al giorno. Denunciate 3.073 persone

Circa 200 mila richieste d’intervento, per una media di quasi 550 al giorno. È un primo dato che in-quadra l’attività portata avanti dai carabinieri nel corso dell’ultimo anno sul territorio provinciale.

L’Arma ha inoltre proceduto per 16.500 delitti, che corrispondono a circa l’85% di tutte le denunce presentate in provincia, ha tratto in arresto 263 persone e ne ha denunciate 3.073 in stato di libertà.

Cifre, queste ultime, in linea con lo scorso anno. Il comandante provinciale Andrea Milani ha voluto sottolineare gli arresti di responsabili di 45 rapine, 241 furti, 17 estorsioni, 32 violenze sessuali, 414 truffe e 3 omicidi. "Sul piano preventivo – ha poi detto Milani – sono state effettuate quasi 22 mila pattuglie, oltre 60 al giorno in tutta la provincia, ed eseguiti 13.500 interventi a richiesta dei cittadini e di iniziativa".

Infine l’Arma ha preso parte "a quasi 1.500 servizi di ordine pubblico", senza contare le 57 scuole in cui sono state organizzate e svolte attività di promozione della legalità alla presenza di ben 9mila studenti.

Quanto alle ramificazioni dell’attività dell’Arma sull’intera provincia, ne è un esempio il Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro: 349 le attività commerciali controllate, con la verifica della posizione amministrativa di oltre 813 lavoratori, per un totale di 78 irregolari di cui 43 in nero, oltre alla sospensione di 32 attività e 400 mila euro di sanzioni.

Dal canto suo, in un anno la forestale ha fornito circa 7mila servizi, con 58 persone denunciate e 227 sanzioni comminate, "ga-rantendo così una qualificatissima "prossimità ambientale" ai reggiani".