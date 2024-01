Una mostra sul ’gigante’ del papato Gregorio VII

Il prossimo 27 e 28 gennaio, in occasione delle giornate che ricordano il Perdono di Canossa, la Società reggiana di Studi Storici, in collaborazione con l’Ufficio Beni culturali e nuova edilizia di culto della Diocesi e con l’Associazione culturale Matilde di Canossa propone nella Chiesa Vescovile di San Filippo Neri una grande mostra documentaria intitolata “Ego Gregorius Papa”. La Mostra ideata e realizzata dall’Architetto salernitano Renaldo Fasanaro racconta Gregorio VII, "gigante del papato", come lo definì Pio XII nel messaggio radiofonico ai fedeli di Salerno dell’11 luglio 1954.