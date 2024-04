Una pièce teatrale in omaggio a Johann Sebastian Bach A Reggiolo, il Teatro Rinaldi porta in scena "Mio madre Johann Sebastian", una pièce che unisce musica colta e teatro per coinvolgere il pubblico in un viaggio emotivo attraverso i ricordi di Regina Susanna Bach sulla figura del padre. Con una drammaturgia originale e la partecipazione di vari artisti, l'evento promette di superare i confini tra i generi artistici.