Una rete di 90 uffici. Buoni fruttiferi e libretti in crescita

Poste Italiane vanta una rete di 90 uffici a Reggio, 37 di questi sono direttamente investiti dal restyling del ‘Progetto Polis’. Tra questi quelli di Castelnovo Monti, Busana, Casina, Cerredolo, Brescello, Rolo, Montecchio. In questi uffici si possono richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali (Inps) e giudiziari e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. Il risparmio gestito continua ad essere uno dei punti di forza di Poste. Nel 2022, anno caratterizzato da una forte incertezza economica, sono stati 214.431 i buoni fruttiferi postali in essere e 145.450 i libretti di risparmio. I primi buoni sono stati emessi nel 1924, quindi il prossimo anno verrà festeggiato il secolo di vita di questo prodotto.