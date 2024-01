Una squadra sola al comando. Il suo nome è Ama S. Martino

Tra Serie A, B e C, la pallavolo reggiana ha una sola capolista, l’Ama San Martino nel campionato femminile di Serie C, girone B (foto). A San Martino si cerca il massimo della concentrazione, perché proprio domani alle 18 arriva la Persicetana, seconda a 26 punti, uno in meno dell’Ama. All’andata vinsero le bolognesi 3 a 2 con due set ai vantaggi: "Allora eravamo ancora in rodaggio – dice Davide Verzelloni, tecnico della Ama - adesso stiamo giocando al meglio e possiamo riscattarci. In questi mesi le ragazze sono cresciute tanto, i momenti più duri che abbiamo attraversato ci hanno dato la scossa e, affrontandoli insieme, ci hanno rafforzato. Il gruppo è ben amalgamato, i quattro innesti di quest’anno si sono subito inseriti bene. Anche come staff lavoriamo in grande sinergia, ben sostenuti dalla società che, si sa, è una grande famiglia". Sempre puntando sulle gare interne?

"Sì, l’arma è sempre quella della ’Bombo’, con un tifo da tutto esaurito animato anche da tante giovani delle under, alcune delle quali allenate dalla nostra capitana Bazzani. Domani ci attende una sfida difficile e dovremo restare molto lucide per ottenere il massimo risultato. A livello tecnico il nostro punto di forza è il muro-difesa e stiamo lavorando sul contenere l’errore diretto, per far sì che sia l’avversario a sbagliare".

c.l.