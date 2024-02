Una tela di Paola Cerchiara per la caserma di Gattatico

C’è un nuovo murale dedicato ai carabinieri a fare da benvenuto ai cittadini in una caserma reggiana. Una nuova opera d’arte che si aggiunge a quelle già realizzate negli anni scorsi per abbellire le "case" dei carabinieri. L’altra mattina, alla presenza dei comandi locali dell’Arma, è stata ufficialmente inaugurata e presentata l’opera realizzata da Paola Cerchiara, realizzata all’interno della caserma di Gattatico, il paese dove l’artista abita. Da sempre è molto forte il rapporto tra Paola e l’Arma dei carabinieri. Il nonno dell’artista era stato maresciallo dei carabinieri, mentre il fratello ha svolto servizio di leva proprio nell’Arma. E lei, già dal 200, si diletta a dipingere murales nelle caserme: lo ha già fatto a Cadelbosco Sopra, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, Monticelli Terme, nell’atrio dell’ingresso del comando compagnia di Guastalla, oltre che nelle sedi dei comandi provinciali di Reggio Emilia e Parma, fino alla recente opera che è stata dipinta alla caserma di Gattatico. "Le tele – spiega la diretta interessata – delineano un confine mentre le pareti mi danno la possibilità di spaziare in modo più ampio. Ho scelto di dipingere per l’Arma e nelle caserme perché il mio è l’unico modo che mi permette di dare merito al lavoro per il bene delle comunità che viene svolto da tanti uomini e donne in divisa". Il nome dell’ultima opera realizzata è Onore a voi.