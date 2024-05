Un’anteprima della sagra dei vini

Venerdì 31 maggio andrà in scena un’anteprima della sagra del Lambrusco e della Spergola. Alle 20.30, nella sala civica di via Morandi di Albinea, si terrà infatti la ‘Festa dei vini dei Colli’, una masterclass con degustazioni guidate e accompagnamento di specialità gastronomiche locali. A curare la serata ci sarà Alessandro Brizi, caporedattore della rivista nazionale ‘L’assaggiatore Onav’. L’evento è organizzato dalla Pro loco di Albinea con il patrocinio del Comune. Per partecipare occorre prenotare contattando il numero 3391154555. Il costo della serata sarà di 25 euro.

Martedì 28 maggio alle 20.45, sempre nella sala civica di Albinea, è prevista anche l’iniziativa ‘Letture in musica’ tratte dal laboratorio di scrittura autobiografica condotto da Susanna Cilloni. Le musiche saranno di Simone Valla & Friends. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.