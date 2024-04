Un’area fitness al Parco Daolio

Si arricchisce di nuovi elementi ricreativi, sportivi e di significato il parco Augusto Daolio a Novellara. Sono ben due le inaugurazioni in programma per domenica prossima. Alle 16 viene inaugurata una nuova panchina dedicata al contrasto all’endometriosi. Dopo il taglio del nastro ci si trova al Laboratorio Armonia per un dibattito con il sindaco Elena Carletti, Susanna Pezzarossa, Ilaria Gambi, Sara Beltrami, con la partecipazione dell’artista e curatrice del progetto artistico della panchina, Francesca Maestri. Interviene anche Barbara Bertellini, promotrice della petizione per la lotta all’endometriosi.

E alle 17,30, sempre al parco Augusto, altro taglio del nastro per inaugurare la nuova area fitness all’aperto, che rientra in un progetto diffuso che impegna il Comune, l’Azienda Usl e l’Avis. Si tratta di un’area di circa 142 metri quadrati per promuovere all’aria aperta l’attività fisica e la socializzazione, gratuita e accessibile a tutti, a bambini, giovani, adulti, studenti, anziani, persone con disabilità. Al progetto, con un importante contributo di ottomila euro, partecipa anche l’Avis di Novellara: "Dopo aver collaborato cinque anni fa all’allestimento dell’area fitness al Parco Augusto, abbiamo aderito con piacere a questa iniziativa di Ausl e Comune che ci permette di dare un ulteriore contributo alla promozione della salute e di stili di vita sani, che rappresentano la nostra mission", sottolinea il presidente dell’Avis locale, Francesco Mora. Le attrezzature, fase di allestimento, permettono di rafforzare la muscolatura o praticare ginnastica dolce, a seconda delle condizioni di forma, e potranno essere utilizzata da persone di ogni età, anche con disabilità.

"Il nostro obiettivo sarà ora quello di coinvolgere il mondo dell’associazionismo – dice l’assessore Simone Zarantonello – per proporre ai cittadini attività fisiche e di promozione della salute con la guida di esperti".

a.le.