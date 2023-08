Uno spettacolo tra scienza e storia È ’Retrofuturismo’ di Adrian Fartade

Uno spettacolo tra scienza e storia, stasera alle 21,15 con ingresso libero all’Arena Stalloni di via Campo Samarotto, a Reggio, con ospite Adrian Fartade. Si chiama Retrofuturismo il cuore del talk-spettacolo dal titolo "Il futuro, ieri". La serata tra scienza e storia affronta, grazie al noto divulgatore, uno dei grandi temi, forse il più grande: il futuro. Scienziati, filosofi, indovini, poeti, scrittori, mistici, in tanti hanno studiato, immaginato, sognato o temuto il tempo che deve ancora venire. Oggi immaginiamo un futuro con scenari che prevedono colonie su altri pianeti, robot ovunque, modifiche genetiche, comunicazione in realtà virtuale e mille altre cose, ma quante di queste proiezioni diventeranno realtà? Lo spettacolo di Adrian Fartade getta uno sguardo indietro per raccontare le idee di futuro offerte dalla storia. Dopo averle rispolverate alla luce dei fatti, indaga su quelle suggestioni, cercando di far affiorare il grado di verità della previsione. Fartade, laureato in Storia e Filosofia all’Università di Siena con un percorso in scienza ed astronomia, si occupa di divulgazione scientifica a partire dal suo canale YouTube che conta oltre 400 mila iscritti. Tratta temi di scienza e astronomia in teatri e festival perché la sua missione è fare appassionare alla conoscenza anche i più restii, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni. Ha all’attivo tre libri pubblicati con Rizzoli. Nell’ottobre 2021 ha pubblicato il libro "Apollo Credici".