Uomo armato di roncola semina il terrore in centro

Con una roncola tra le mani, sabato sera è stato visto aggirarsi tra i clienti di un bar del centro, accanto al teatro Asioli, a Correggio. Una situazione che non è passata inosservata alle persone presenti, alcune delle quali hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Una pattuglia giunta dalla vicina San Martino in Rio ha raggiunto il luogo, fermando un giovane di 29 anni, che appariva in stato di agitazione. Ma alla vista dei militari, l’uomo ha reagito con violenza, opponendosi all’identificazione e divincolandosi per poter fuggire.

Nella concitazione, cadendo addosso a uno dei carabinieri e facendo cadere anche l’altro, ha procurato traumi a entrambi i militari, guaribili in 10-15 giorni. Sono arrivati altri carabinieri come rinforzo, riuscendo a fermare il 29enne, poi portato in caserma per essere denunciato non solo per resistenza, violenza e lesioni personali aggravate, ma anche per il porto abusivo di armi, per il possesso della roncola. Proprio questo oggetto è stato rinvenuto dai carabinieri sotto la vettura dell’uomo, che era in sosta non distante dal bar del centro storico correggese, da dove era partita la segnalazione alla centrale operativa del 112.

La presenza del giovane con la roncola tra le mani, infatti, stava allarmando le persone presenti nella zona. Proprio per evitare ogni possibile pericolo, è stato deciso di fare intervenire i carabinieri. Non è la prima volta che in centro storico si verificano simili episodi, spesso dovute all’effetto di abuso di alcolici o al consumo di droga.

Antonio Lecci