Va all’ospedale 4 volte in 24 ore

Almeno quattro interventi sanitari in una ventina d’ore. E’ forse un "record" quello di uno straniero raggiunto più volte dai soccorsi coordinati dal 118, dopo la segnalazione di passanti di fronte una persona in stato di choc, vittima di incidenti o cadute. Il tutto si è verificato a Guastalla. Già l’altro pomeriggio, con replica in serata, si era avuto un intervento di ambulanza e personale sanitario, nella zona del centro commerciale "Guastalla 2", a Pieve. In serata terzo allarme, stavolta in zona Baccanello, non distante dal parcheggio del Conad. E ieri mattina, dopo che lo straniero era stato visto dormire alla stazione ferroviaria, forse in preda ai fumi dell’alcol, è scattato un nuovo allarme con l’arrivo di ambulanza e automedica, sempre a Pieve. Dopo le prime cure, come nei casi precedenti, l’uomo è stato dimesso. Pare che l’uomo sia in Italia, ospite di parenti a Fabbrico. Ma gli sarebbe stata rifiutata l’accoglienza e ora vaga a Guastalla.