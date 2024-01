Vandali imbrattano il municipio

Vandali in azione nella notte di Capodanno a Campagnola, con ignoti che hanno imbrattato la parete esterna del municipio, con scritte che spaziano dal calcio alla politica, con tanto di cuore abbinato alla frase "I love Campa". Ma chi ha agito non dimostra di amare realmente Campagnola, avendo deturpato un luogo pubblico, simbolo delle istituzioni, che rientra nel progetto di profonda riqualificazione da poco concluso in centro al paese. Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati per risalire agli autori del vandalismi.

"Resto senza parola di fronte a questi gesti – dice il sindaco Alessandro Santachiara – e non capisco proprio cosa spinga certe persone ad andarsi a cercare una denuncia compiendo atti privi di senso". A Campagnola, inoltre, è stato danneggiato un contenitore in metallo, fatto esplodere con un petardo, con aggiunta del rogo di cassonetti.