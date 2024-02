Vandali scatenati in paese

Bagnolo come il Bronx? Non esageriamo, certo è che da qualche tempo stanno accadendo diversi fatti incresciosi. L’ultimo è il lancio di pastiglie per addolcitori, che sono come sassi, contro le finestre di alcuni uffici in Galleria della Rocca, in pieno centro, visto che l’intero condominio comprende anche gli uffici del Comune. Ma in precedenza, a parte il fatto gravissimo dell’accoltellamento a Parco Europa in orario pomeridiano, si sono rilevate altri atti davvero tristi. Nei giorni scorsi è stato sostituito un cassonetto per la raccolta della carta, in quanto forzato e in parte bruciato. Lr pulsantiere dei campanelli vegnop danneggiate e non è difficile notare giovani che si drogano proprio nel parco dietro l’oratorio. Senza contare minacce e danneggiamenti a qualche negozio gestito da stranieri e ad altri uffici locali.