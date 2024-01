Vandali, scritte su palazzo vicino alla casa di Peppone

Degrado, sporcizia, vandalismi in pieno centro a Brescello. Lo segnalano diversi cittadini di fronte alla situazione che vige da tempo in via Zatti, in centro, nell’area di un edificio di proprietà di un istituto di credito. L’immobile ora non è utilizzato. E questo favorisce la possibilità di sviluppare la presenza di sporcizia, ma anche l’attività di imbrattatori, che si sono già messi all’opera per lasciare scritte varie sulle pareti. Si tratta di uno spazio in centro che viene visitato da numerosi turisti attirati dall’interesse verso i luoghi dei film di Peppone e don Camillo. E sono in molti i brescellesi che ritengono che quello spazio dovrebbe essere ripulito in modo adeguato. Si tratta di un edificio che si trova accanto alla "casa di Peppone". E i turisti di passaggio non possono non notare il degrado. Tra le scritte sulle pareti, anche "gang 42041", la stessa apparsa sui muri degli spogliatoi vicino al gattile di Brescello. Non si esclude che possa trattarsi dell’azione dello stesso gruppo di giovani sospettato di vandalismi nell’area sportiva del paese, oltre che di presunti atteggiamenti di bullismo. Altri cassonetti a fuoco, ieri verso l’ora di pranzo, a Boretto, tra via Roma e via Umberto I.

Antonio Lecci