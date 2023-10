Vandalizzata l'immagine di Rolando Rivi a Castellarano

Un nuovo atto vandalico alle Piane di Monchio di Palagano (Modena) ai danni della raffigurazione del beato Rolando Rivi, il giovane seminarista di San Valentino di Castellarano martirizzato nell’aprile del 1945 da un gruppo di partigiani.

L’immagine, collocata solamente da un giorno in un’area pubblica, è stata smontata finendo poi a terra. "Per sicurezza l’immagine del beato ora è stata portata nel magazzino della Provincia di Modena in attesa di future decisioni per la sua collocazione", dice il sindaco di Palagano Fabio Braglia. Indignazione e amarezza anche nel reggiano e a Castellarano dopo la notizia del grave gesto vandalico avvenuto mercoledì notte. In giugno si era verificato, in un altro vicino luogo, pure il deturpamento dell’immagine del beato Rolando Rivi, poi sistemata e ora già danneggiata.

m. b.