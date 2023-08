Veicolo in fiamme, conducente illeso

Un principio di incendio è stato risolto dai vigili del fuoco del distaccamento volontari di Luzzara, ieri mattina, avvenuto sull’Autobrennero, nei pressi del casello autostradale di Reggiolo-Rolo. Quando l’auto ha iniziato a "fumare", il conducente ha fatto in tempo a fermarsi. Poi l’allarme al 115, che ha fatto intervenire la squadra per mettere il veicolo in sicurezza. Nessun ferito.