Venticinque chili di cocaina nascosti in casa: 31enne arrestato

Nascondeva in casa 25 chili di cocaina e oltre 20mila euro in contanti: un 31enne di Quattro Castella è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è finito nei guai in seguito a un’importante attività investigativa dei carabinieri della tenenza di Scandiano nell’ambito di un ampio monitoraggio finalizzato al contrasto dello smercio di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno consentito di accertare la presunta illecita attività legata alla compravendita di stupefacenti da parte del 31enne. I militari dell’Arma hanno quindi richiesto alla Procura reggiana l’emissione di un decreto di perquisizione locale nei confronti dell’uomo. È stato poi predisposto un apposito servizio per non far nascere sospetti nel 31enne.

Il primo accesso nell’abitazione del ragazzo è stato infatti svolto da un carabiniere camuffato da postino: ha citofonato al campanello del giovane con la scusa di consegnare una raccomandata. Il ragazzo, giunto nell’area cortiliva, è stato poi raggiunto dagli altri carabinieri in divisa che gli hanno notificato il provvedimento e hanno iniziato la perquisizione.

Nella camera da letto sono stati rinvenuti cinque zaini con varie confezioni in plastica trasparenti sottovuoto: dagli accertamenti è emerso che contenevano cocaina per un peso complessivo di oltre 25 chili. Sul mobile posto sopra al piano cottura della cucina è stato trovato materiale per il confezionamento e pesatura della droga, composto da 35 sacchetti in plastica trasparente per macchina sottovuoto, un rotolo in plastica per macchina sottovuoto, un rotolo in cellophane, due bilance di precisione elettroniche perfettamente funzionanti, due cellulari.

In un comodino è stata poi anche rinvenuta una borsa da computer contenente delle banconote di vario taglio suddivise in tre mazzette, per un importo totale di circa 22mila euro.

I carabinieri della tenenza di Scandiano hanno quindi arrestato il trentuenenne in flagranza di reato. I militari dell’Arma hanno sequestrato la droga, il materiale per il confezionamento e i soldi.

Matteo Barca