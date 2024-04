"Verifiche fiscali e contributive sono regolari"

"L’appalto è regolare". La replica di Acer non si fa attendere. "A seguito di procedure di gara ai sensi del codice dei contratti pubblici – si legge in una nota dell’agenzia casa – a marzo 2023 sono stati aggiudicati i lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico dei fabbricati in via Doberdò (civici 2-12; 14-24) alla società Ime srl. Prima della stipula dei contratti i nostri uffici hanno esperito le verifiche previste per mezzo del fascicolo virtuale dell’operatore economico presso l’Anac. Le verifiche contributive e fiscali hanno avuto esito positivo". Il presidente Marco Corradi interviene: "Il mercato delle costruzioni è da sempre complesso; siamo particolarmente attenti al rispetto di leggi e regolamenti e allo stesso modo la società Ime si può avvalere degli strumenti previsti dalle normative".