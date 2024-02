Verso il voto, Azione appoggia i candidati Iotti e Paterlini

Elezioni comunali, Azione risponde all’appello di Alternativa Civica per Sant’Ilario e Calerno di cui ha "apprezzato il lavoro svolto, dai banchi dell’opposizione, in questi anni, serio, competente, mai ideologico". Paolo Croci (segreteria prov.) e Marco Panciroli (direzione prov.) ieri hanno ufficializzato il "convinto appoggio" ai candidati Alberto Iotti (sindaco) e Luca Paterlini (vice), "con l’impegno di concludere il lavoro attraverso la formazione della lista e un programma innovativo da proporre ai nostri concittadini che, come sempre, sono sovrani". Si allarga dunque il sostegno alla compagine civica, che ha già incassato l’appoggio sostanziale del Movimento 5 stelle e il silenzio-assenso del centrodestra. "La nostra lista – hanno spiegato nel corso di una recente assemblea – è sostenuta da cittadini di tutti gli orientamenti politici, compreso il Pd. Nel nostro movimento è presente una pluralità di orientamenti culturali e religiosi. Ci unisce il comune obiettivo di dare a Sant’Ilario un’amministrazione capace e competente, a fronte della manifesta inadeguatezza delle recenti amministrazioni guidate dal Pd. Ci rivolgiamo a tutti i cittadini per aiutarci a riportare Sant’Ilario e Calerno al livello che meritano". Azione ha risposto positivamente. I calendiani spiegano come il percorso congressuale di Azione Er (che ha portato all’elezione di Marco Lombardo come segretario regionale e di Claudio Guidetti come segretario provinciale) ha stabilito che nei Comuni sotto i 15mila abitanti, dove il voto è meno "politico" ma più legato a dinamiche locali, il partito dovrà valutare "caso per caso le migliori condizioni nell’interesse della comunità". Nel caso specifico di Sant’Ilario "a differenza di altri comuni, abbiamo deciso di rispondere all’appello di Alternativa… Purtroppo spiace constatare che tutti i maggiori obbiettivi programmatici della lista Sant’Ilario Futura sono stati disattesi: la riapertura del cinema Forum, con conseguente perdita di finanziamenti regionali oltre ai lavori già iniziati e poi interrotti… Il pezzo della cosiddetta via Emilia bis che va dal capoluogo a Calerno resta lettera morta da anni. Per i cittadini della frazione sarebbe un cambio radicale della qualità della vita". Si afferma anche che la cittadina "vive in uno stato di evidente degrado facilmente riscontrabile. Non c’è nessun progetto sugli impianti sportivi, su cui da anni non si investe perché non vi è una strategia. Insomma pensiamo che in una democrazia matura il valore dell’alternanza possa essere una pratica virtuosa che favorisce la competizione a far meglio".

Francesca Chilloni