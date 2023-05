Via ai lavori per completare la ciclopedonale sull’ex statale 63

Ieri mattina hanno preso il via i lavori per la realizzazione del secondo stralcio dell’intervento per completare il tratto di pista ciclopedonale sull’ex Statale 63, tra Zurco e Cadelbosco Sotto. Il cantiere interessa il tratto tra via Fornace e l’incrocio con via Molino Traghettino. Il progetto prevede la realizzazione di un ponte ciclopedonale per superare un manufatto della Bonifica, permettendo così l’attraversamento del canale Diversivo Bresciana. Si punta a migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti, incentivare gli spostamenti in modalità sostenibile, sviluppare i collegamenti sul territorio.

Il finanziamento dell’opera è frutto di una collaborazione tra enti: il Comune investirà 117 mila euro, mentre da Regione e Provincia sono messi a disposizione fondi dei cittadini rispettivamente per 180 mila e 38 mila euro.

"Con questi nuovi lavori – dicono il sindaco Luigi Bellaria e l’assessore ai lavori pubblici Claudia Di Sano – si completa il collegamento tra Cadelbosco Sopra e Cadelbosco Sotto: un progetto realizzato in due stralci che ha avuto piena realizzazione durante i quattro anni del nostro mandato. A conclusione di questo cantiere, la pista avrà uno sviluppo di 1,2 chilometri".

Previsti anche i lavori delle "bike to work" a Zurco, che aggiungeranno altri 250 metri di pista ciclabile al tratto esistente. Un investimento in sicurezza e in piste ciclabili destinato a proseguire anche in futuro con altri interventi sul territorio locale.

a.le.