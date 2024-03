"Via della Corte nel degrado, immobile occupato abusivamente"

Via della Corte, a Cadelbosco Sopra, ancora una volta al centro di polemiche. Era già capitato per la situazione del manto stradale, che a gennaio aveva convinto alcuni cittadini a evidenziare pubblicamente i potenziali pericoli dovuti a cedimenti e avvallamenti della strada. Ma non solo.

Ora arriva una interrogazione dei consiglieri del gruppo “Cadelbosco per tutti”, che segnala la presenza di un immobile abbandonato e fatiscente, che sarebbe occupato abusivamente da almeno due persone, in una situazione generale e igienico sanitaria assolutamente precaria. Non mancano poi rifiuti abbandonati, che aumentano il degrado in quella zona. I consiglieri di “Cadelbosco per tutti” segnalano come tale situazione sia già stata comunicata dai cittadini alle autorità locali, interessando il Comune, i servizi sociali, le forze dell’ordine. "Ma dal municipio – dicono i consiglieri di opposizione – ci rispondono di stare sereni, in quanto la situazione non sarebbe così preoccupante in via della Corte. O quanto meno, non abbastanza importante per rivolgersi ai servizi sociali. Nonostante i disagi segnalati dai cittadini, la narrazione è sempre la stessa: va tutto bene. Ma noi continueremo a monitorare una situazione complessa liquidata con circostanza dall’amministrazione locale, ma che meriterebbe molta più attenzione".