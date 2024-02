Via Fontanelli, blitz nelle ‘casette’. Rioccupate e di nuovo sgomberate

Ci risiamo. Dopo il blitz di sgombero della scorsa settimana, le ‘casette’ di via Fontanelli in centro storico sono state nuovamente occupata abusivamente. E ieri mattina sono dovute intervenire ancora una volta le forze dell’ordine allertate dagli abitanti del quartiere per l’odore di bruciato e il fumo proveniente dall’interno. Tant’è che sono stati chiamati i vigili del fuoco che, una volta fatta irruzione, hanno spento il principio di incendio.

Poi, la polizia locale – col supporto degli uomini della Digos della questura reggiana – hanno mandato via tre persone che erano state sorprese lì. Gli abusivi sono usciti visibilmente ubriachi, con tanto di cartoni di vino in mano. Evidentemente si erano rifugiati qui per passare la notte e poi, in stato d’alterazione, qualcosa è scappato di mano e si sono generate le fiamme forse mentre si stavano cucinando del cibo con un fornelletto.

Dopo l’intervento, sono stati rimessi i lucchetti tagliati col flessibile dai pompieri per poter entrare. Da un’ispezione degli inquirenti poi ci si è accorti che molto probabilmente gli abusivi erano entrati dal cortile retrostante. Tant’è che ora si sta lavorando ad una disposizione comunale per ‘murare’ ogni accesso tra i civici 16 e 22 di via Fontanelli per evitare che vengano nuovamente rioccupate.

Una situazione pericolosa e di degrado che il Carlino aveva già denunciato una settimana fa con un reportage. Nel mirino tutta l’area attorno al parcheggio ex Cam, presa d’assalto da senza fissa dimora e sbandati. In particolare erano saliti alla ribalta della cronaca, le spaccate ai finestrini delle auto. E avevamo raccolto le testimonianze di esasperazione degli abitanti. "Fuori dalle casette di via Fontanelli – raccontava al nostro giornale una residente – troviamo di tutto. Cibo marcio, scarafaggi, perfino larve. È uno schifo. E pensare che siamo in centro...".

Di recente avevano già sgomberato le casette "e gli occupanti erano andati su tutte le furie, con sputi alle forze dell’ordine", raccontava un’altra persona. Mentre un’anziana si era trovata la casa occupata da uno sconosciuto. Il malcontento cresce ogni giorno di più e i cittadini del quartiere si stanno organizzando per creare un comitato dei commercianti come accaduto per via Giorgione e chiedere a gran voce maggior sicurezza.