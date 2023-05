"Via Imbreto, spazio trasformato in una campina nonostante le ordinanze dell’autorità giudiziaria"

"La situazione non cambia, con alcune persone che vivono stabilmente nell’area agricola di via Imbreto, a Budrio di Correggio, nonostante le ordinanze di sequestro della stessa area, emesse dall’autorità giudiziaria dopo che sono state eseguite opere non autorizzate, che di fatto hanno trasformato quello spazio rurale in una campina".

I residenti nella zona di via Imbreto non vogliono rassegnarsi a una situazione che non sembra fare rima con la legalità, almeno per quanto riguarda la situazione legata alle autorizzazioni sugli interventi svolti su quel terreno. I divieti stabiliti dalle ordinanze risultano essere stati violati, tanto che più volte sono dovuti intervenire carabinieri e polizia locale per verificare la situazione e segnalare quanto accaduto alle autorità preposte.

"Ma nulla sembra cambiare. L’area viene stabilmente occupata – aggiungono alcuni residenti – per una situazione che non ci sembra affatto chiara". Gli stessi residenti aggiungono di aver chiesto un incontro con il nuovo sindaco Fabio Testi e di essere in attesa di una convocazione per poter chiedere spiegazioni e per manifestare le proprie ragioni.

Nell’area negli ultimi mesi sono stati eseguiti interventi di posa di tubazioni e di scarichi fognari, non autorizzati, oltre a esserci la presenza di roulotte usate come "abitazioni mobili".