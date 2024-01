"Via Matildica da valorizzare in occasione del Giubileo del 2025"

Valorizzare la via Matildica del Volto Santo, che attraversa la provincia di Reggio, in occasione del percorso giubilare del 2025: a chiedere l’impegno della Regione è il consigliere Andrea Costa (Pd) con una risoluzione. Invita la giunta a sostenere "lo sviluppo di ogni iniziativa utile a rendere più agevole e sicuro il cammino e permettere ai fruitori di avere a disposizione notizie, tracciati e informazioni sul percorso". Chiede poi di "sostenere e valorizzare l’inserimento del tracciato nel novero dei cammini italiani compresi nel percorso per il Giubileo del 2025 e di verificare l’integritàe la sicurezza dei sentieri che possono essere coinvolti da frane e smottamenti e che sono esposti a rischio idrogeologico, accertandosi che gli eventi climatici non abbiano interessato il percorso ed eventualmente includere i danni nella lista degli interventi di ripristino". La via è stata inserita dal ministero della Cultura nell’atlante dei cammini storici e dal ministero del Turismo nel novero dei cammini religiosi del percorso giubilare 2025. Lunga 285 chilometri, la Via Matildica "attraversa i territori di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana nelle provincie di Mantova, Reggio e Lucca. La provincia di Reggio viene attraversata per tutta la sua lunghezza da nord a sud, dal comune di Guastalla a quello di Toano, ospita quindi la maggior parte del percorso". Il percorso, "è valorizzato da numerosi siti di interesse storico, architettonico, naturalistico, spirituale e culturale ed è annoverato fra gli antichi cammini di fede collegati alla Via Francigena".