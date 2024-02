Via Villabianca, cambia la viabilità:: "Più sicurezza"

L’amministrazione comunale di Rolo ha valutato di modificare la viabilità nel tratto di via Villabianca, compreso tra l’incrocio con via De Gasperi e l’incrocio con via Sessi, prevedendo un senso unico in direzione ovest, verso via Sessi. Questo provvedimento ha lo scopo di offrire maggiore sicurezza nel tratto stradale in questione, per dare spazio anche a una pista ciclopedonale dedicata. Dal municipio spiegano che in questa fase iniziale vengono modificate solo la segnaletica orizzontale e verticale. Dunque, il tratto di carreggiata di via Villabianca interessato dal provvedimento sarà ristretto per il traffico veicolare, con l’adozione del senso unico, permettendo così di ottenere uno spazio "protetto" per pedoni e ciclisti. Una situazione al momento sperimentale, verificando che sia esente da possibili problemi alla viabilità nella zona.