"Viabilità da rivedere": "Basta rapinare i fan"

"Bisogna rivedere al più presto viabilità e parcheggi". Lo afferma Paola Soragni, candidata sindaco del ’Movimento per Reggio’. "Tra poche ore – prosegue – inizieranno i disagi per la circolazione e per i residenti, costretti a chiudersi nelle loro abitazioni. L’attuale amministrazione prima erige grandi opere, poi, in tempi infiniti, provvede - e quasi mai adeguatamente - alle infrastrutture". Federica Zambelli, capolista di Sinistra in Comune per Massari sindaco, segnala che "la musica è rock, i prezzi mica tanto!". Promossa l’organizzazione, non i costi esorbitanti per un pernottamento. "Occorre imporre un tetto. Una città attrattiva tutela i propri ospiti e non li espone a vere e proprie rapine".