Viabilità, prova superata. Ma alcuni disagi nel deflusso. Ingorgo al casello di Reggio

Ogni concerto fa storia a sé, ma dal punto di vista dell’ordine pubblico la macchina organizzativa di Reggio, ormai rodata e collaudata, ha superato l’ennesima prova di maturità e forse addirittura meglio delle altre volte.

Se l’arrivo dei centomila spettatori alla Rcf Arena non ha destato alcun problema, il deflusso è stato più difficoltoso, ma comunque ben gestito relativamente alle fisiologiche problematiche che possono insorgere con una mole numerica del genere. "Il concerto degli Ac/Dc è cominciato alle 20,45 e alle 20 tutti gli spettatori erano entrati – spiega il comandante della polizia locale, Stefano Poma – Grazie anche al fatto che hanno seguito i consigli di arrivare per tempo". Non si può dire altrettanto per il ritorno a casa, dove tante persone non hanno ottemperato alle indicazioni. "Si è creato un ingorgo al casello autostradale di Reggio – continua Poma – Ma è successo anche perché la gente non ha seguito le indicazioni di ‘dividersi’ anche agli altri ingressi di Terre di Canossa e Carpi, sui due versanti della via Emilia. Speriamo che per il prossimo evento, seguiranno di più i suggerimenti".

Per il resto – conclude Poma – "è filato tutto liscio. L’evento è terminato alle 23 e fino a mezzanotte e un quarto abbiamo fatto defluire i pedoni. Poi le auto sono uscite dai parcheggi e le ultime hanno lasciato l’area di sosta ’A’ alle 2,30/2,45. Alle 3, la circolazione era tornato alla normalità. Il comportamento degli spettatori? Esemplari, quello degli Ac/Dc è un pubblico maturo e abituato a concerti simili".

Complimenti alla questura per il servizio d’ordine sono arrivati anche dagli organizzatori BarleyArts. E dal sindaco di Reggio, Luca Vecchi: "Gli Ac/Dc hanno regalato un’emozione straordinaria e la Rcf Arena ha vinto un’altra importante sfida con un evento di portata mondiale. La città e la macchina organizzativa, in tutta la sua complessità,è stata ancora una volta all’altezza di una prova fuori scala. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa bella prova. Il sistema istituzionale, le forze dell’ordine, la nostra polizia locale, la protezione civile, tutti i professionisti del sistema sociosanitario. I tanti volontari. Ma soprattutto BarleyArts che ha creduto nelle potenzialità di questa struttura e ha voluto questo grande concerto. Noi abbiamo visto nascere da zero un’idea che oggi offre opportunità di attrattivià e genera indotto economico. E comunque secondo me “il meglio deve ancora venire…”".

dan. p.