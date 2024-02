Viaggio della Memoria in Austria: sono aperte le iscrizioni

Aperte le iscrizioni al Viaggio della Memoria organizzato dall’Anpi di Cavriago, che si svolgerà dal 2 al 5 maggio in Austria. La raccolta delle adesioni proseguirà fino a esaurimento dei posti disponibili (non oltre il 20 febbraio). Il programma prevede visite all’ex lager nazista di Mauthausen, al sottocampo di Gusen e al sottocampo di Ebenseen, poi al Voestalpine Stahlwelt-Ausstellung & Museum, Galleria Antiaerea di Linz e Castello di Hartheim. Il gruppo si sposterà in pullman e avrà come base d’appoggio un hotel della città di Linz, sul Danubio, ci sarà tempo per visitarne il centro storico. Parteciperà anche la sindaca di Cavriago Francesca Bedogni. Costo: 400 euro per gli studenti e 580 per gli accompagnatori. Prenotazioni: 346/3385190 (Raffaella Salsi).