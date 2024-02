Viaggio di Tassi da Olmi a Scorsese

Nuovo appuntamento con gli amanti dei corsi di cinema promossi dal Rosebud. Oggi e domani, rispettivamente alle 15.30 e alle 9.30, sarà ospite della sala di via Medaglie d’oro il giornalista, critico cinematografico e scrittore Fabrizio Tassi, che ci guiderà in un viaggio dal titolo ‘Il cinema e il senso della vita’. In che modo il (buon) cinema ci insegna a guardare? E, perché no, a vivere ? Un percorso ludico e filosofico alla scoperta del ‘primo sguardo’ (e dell’ultimo), attraverso la meraviglia, la consapevolezza, l’arte di vedere più lontano e in profondità. Da Ermanno Olmi a Martin Scorsese, da Blake Edwards a Lucrecia Martel e Agnès Varda, da ‘Kundun’ a ‘Oppenheimer’. L’epopea classica (John Ford) e il cinema anti narrativo (Lisandro Alonso, Michelangelo Frammartino, Apichatpong Weerasethakul), la mistica (Terrence Malick, naturalmente) e il sentimento (viva Steven Spielberg!).

Lara Maria Ferrari