Viano piange Stefania. Aveva 49 anni

Grande dolore a Viano per la prematura scomparsa di Stefania Bondioli. Aveva 49 anni. Stefania si è spenta domenica, a causa di una grave malattia, all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco di Albinea. La 49enne viveva a Viano. Lascia il marito Mario Incerti, i figli Samuele e Matteo, i fratelli e gli altri parenti. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio partendo alle 14.30 dalle camere ardenti dell’ospedale di Scandiano, in cui è stata trasferita la salma, per raggiungere la chiesa parrocchiale di Viano dove alle 15 sarà celebrata la messa. La salma, terminata la funzione religiosa, sarà poi accompagnata nel locale cimitero. Tante le attestazioni di vicinanza e cordoglio che sono arrivate, anche sui social, alla famiglia di Stefania Bondioli, che aveva lavorato come impiegata.