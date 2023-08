Viappiani guiderà il Cis Corghi lascia un fatturato da cinque milioni

Una nomina importante arriva in Unindustria, con l’assegnazione della presidenza del Cis ad Alberto Viappiani. Imprenditore e Ceo di DalterFood Group di Sant’Ilario D’Enza, 64 anni, Viappiani è il nuovo presidente della società di servizi che da quasi 40 anni progetta, organizza e gestisce attività di consulenza e formazione per le imprese del territorio, orienta e forma i giovani per favorire un loro accesso nel mondo del lavoro ed un rapido inserimento in azienda. Viappiani succede ad Annalisa Corghi, amministratore di Rfc Rettifica Corghi di Novellara, che ha concluso due anni di mandato, durante i quali la società ha raggiunto importanti risultati in termini di fatturato. Cis ha sviluppato nel 2022 attività di consulenza e formazione coinvolgendo oltre 5.000 partecipanti, con un fatturato di 5 milioni di euro, registrando un incremento del 16% rispetto all’anno precedente e confermando un costante trend di crescita. In un anno sono state erogate 23.000 ore di formazione, grazie alla competenza dei 37 collaboratori.

Il neopresidente ha dichiarato: "Continueremo ad accompagnare i nostri clienti nel loro percorso di crescita e sviluppo. La consulenza e la formazione rappresentano uno strumento fondamentale per le imprese che vogliono raggiungere importanti obiettivi di business ed essere sempre più competitivi in un mercato in continua evoluzione".