"Vicini ai malati: quasi tremila prestazioni"

Tempo di consuntivi per l’associazione degli Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla, che ha iscritti in una vasta zona della Bassa reggiana, oltre che delle province di Parma e Mantova. Nei primi undici mesi del 2023 sono stati effettuati servizi di accompagnamento gratuito a terapie oncologiche di 216 pazienti, dei quali 57 per la prima volta. Hanno avuto accesso al servizio per un totale di quasi tremila prestazioni, per un numero totale di 140mila chilometri percorsi e oltre 1.300 giornate di volontariato. Sono stati 37 i pazienti, di cui dieci per la prima volta, del periodo di soggiorno montano finanziato dall’associazione. Undici gli interventi effettuati nell’ambito del progetto "Un’idea per la testa". È stato finanziato un corso di ultrasonologia alla dottoressa Carolina Castro Ruiz, in forza al reparto di Chirurgia dell’ospedale guastallese. Sono stati effettuati sostegni a progetti dei Comuni della Bassa Reggiana con un contribuito di cinquemila euro. Dunque, un resoconto molto soddisfacente per il gruppo di volontari guidato dal presidente Corrado Taboni. Gli Amici del Dho sono un’associazione nata nel 2002, ma ufficialmente costituita solo cinque anni dopo, grazie a un folto gruppo di pazienti oncologici con il supporto dello staff medico e infermieristico del Dho Oncologico di Guastalla. L’associazione ha sede a Guastalla, con base operativa in via Gonzaga 5. Agisce nella zona rivierasca del Po per aiutare ammalati affetti da tumore in cura sia nell’ospedale locale sia in altri ospedali e centri di cura nazionali, in particolare dell’Emilia-Romagna e della Lombardia. L’associazione attinge i fondi necessari allo svolgimento delle proprie attività prevalentemente da donazioni private sia di privati cittadini sia di aziende, nonché dal beneficio dei contributi del 5 per mille dell’Irpef, riconosciuti dallo Stato in base alle preferenze manifestate dai contribuenti. Non mancano inoltre la donazioni di associazioni varie grazie al ricavato di feste ed eventi.

Gli Amici del Dho operano in stretta collaborazione con altri gruppi del territorio. Le attività dell’associazione vengono svolte grazie all’impegno di un gruppo di volontari, che con costanza e determinazione mettono a disposizione tempo libero ed entusiasmo. Il consiglio direttivo viene rinnovato ogni triennio ed è composto da quattordici persone.

Antonio Lecci