Videosorveglianza, fotovoltaico e via l’amianto dai tetti del cimitero

Si prevedono investimenti importanti nell’ultima fase del mandato dell’attuale giunta di Rolo. Nei giorni scorsi il consiglio comunale ha approvato l’ultima variazione di bilancio 2024, con un aumento di spese di 30mila euro, previsto come adeguamento delle retribuzioni del personale dell’ente pubblico locale. Di contro da registrare un aumento degli incassi da addizionale Irpef per 15 mila euro, grazie ad adeguamenti salariali. Per quanto riguarda gli investimenti, entro l’estate previste opere importanti come ampliamento dei parcheggi in via dell’Ecologia, installazione di videosorveglianza e impianto fotovoltaico al servizio della futura Cer comunale, rimozione e sostituzione di 555 metri quadri della copertura in amianto del cimitero, manutenzione straordinaria sulle strade e asfalti, manutenzione in edifici pubblici per un importo complessivo di quasi 500 mila euro, a fronte di un investimento già impegnato di quasi 1,250 milioni di euro. "Esprimo apprezzamento all’ufficio ragioneria – commenta il sindaco Luca Nasi – per aver accelerato i tempi di elaborazione del rendiconto, consentendoci di approvarlo con un mese di anticipo rispetto al termine di legge. Questo ci permette di pianificare una serie di investimenti cruciali per il futuro della nostra comunità. Questi investimenti sono di importanza strategica, mirando a migliorare l’attrattività e la sostenibilità di Rolo". a.le.