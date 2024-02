Viene distratto e derubato

Nuovo furto con destrezza di ladri che approfittano della distrazione della vittima, impegnata a fornire indicazioni stradali su richiesta. E’ accaduto anche a Tagliata di Guastalla, dove un pensionato è stato fermato da due giovani, che erano a bordo di una Bmw di colore scuro. Il passeggero ha chiesto al pensionato come arrivare in via Buca Bertona, facendosi ripetere la risposta per ben tre volte. Il tempo per consentire al complice di arrivare all’auto della vittima, rubando il borsello che era su un sedile. Il pensionato si è accorto poco dopo del furto, segnalando il fatto ai carabinieri. Poi, tornato a casa, ha rinvenuto il borsello abbandonato nel giardino di casa, con all’interno carta di credito, bancomat e documenti. Mancavano ovviamente i soldi, per una somma di 300 euro, che i ladri si sono portati via.