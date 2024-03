Vigili del fuoco reggiani in lutto. È morto il cane eroe Cartier Il corpo dei vigili del fuoco di Reggio Emilia piange la scomparsa di "Cartier", il cane eroe golden retriever bianco che ha servito con coraggio e dedizione per 8 anni, partecipando a importanti operazioni di soccorso in Italia. La sua perdita lascia un grande vuoto nel cuore del suo padrone e addestratore, il caposquadra Alberto Gazza.