Vikings, serve la partita perfetta

Sfida alla capolista per i Vikings Rubiera (7), in campo alle 18 al PalaBursi nella seconda giornata di ritorno di Serie A Gold maschile. I rosso-blu, due settimane dopo la netta sconfitta con Cassano Magnago, ricevono il Brixen (26), che comanda il torneo con +3 sugli Alperia Black Devils e ha la miglior difesa con 24,6 reti subite di media a partita, oltre ad aver appena vinto la Coppa Italia: l’obiettivo è quello di gettare il cuore oltre l’ostacolo, provando un’impresa che sulla carta sembra impossibile, anche se torna a disposizione Beorlegui e dovrebbe fare il suo debutto Bikim. In forte dubbio, invece, il terzino Oleari.

Secondo appuntamento nell’arco di 72 ore per la Casalgrande Padana (17), che mercoledì ha interrotto una striscia positiva di 7 gare perdendo in casa con la battistrada di Serie A1 femminile Erice: per Furlanetto e compagne, alle 19, è in programma un’altra sfida con Brixen (20), stavolta in Alto Adige. In Serie A Bronze maschile, alle 19, il fanalino Marconi Jumpers (4) riceve a Castelnovo Sotto la visita di Tavarnelle (7); domani alle 15 la Modula Casalgrande (7) fa visita al Derthona.