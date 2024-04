Villa e Parco Cottafavi potrebbero diventare di proprietà pubblica

Villa e Parco Cottafavi potrebbero diventare un bene di proprietà pubblica. Nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Santachiara (che si candida a un nuovo mandato per i prossimi cinque anni) ha incontrato un rappresentante della famiglia proprietaria di Villa Cottafavi e dell’annesso parco affacciato sulla rinnovata piazza Roma, in centro storico a Campagnola. L’incontro è avvenuto in seguito a una serie di riflessioni delle parti che hanno trovato una comune convergenza sulla possibilità che la villa e il parco, patrimonio di inestimabile valore, diventino di proprietà pubblica. La famiglia Cottafavi ha infatti espresso la propria disponibilità a una sostanziale riduzione del prezzo di cessione del bene pur di favorirne il passaggio alla cittadinanza campagnolese. Si è trattato di un primo momento di confronto sull’argomento. "Crediamo che possa essere un punto di partenza – dice Santachiara – per un percorso che rappresenta un’opportunità molto importante per il Comune di Campagnola e che, con il rifacimento di piazza Roma, la realizzazione del nuovo centro polivalente dove sorgeva l’ex biblioteca, arriverebbe a chiudere il cerchio su un’opera di riqualificazione di tutto il centro storico che ha pochi precedenti in un Comune come Campagnola". I contatti fra le parti continueranno, con l’ente pubblico che dovrà reperire anche i necessari finanziamenti per l’operazione.