Villa Fassati laboratorio culturale. Ora ospita anche Energee3

La storica Villa Fassati di Reggiolo, di recente riqualificata e riaperta come contenitore di eventi d’arte e di cultura, ospite anche gli uffici della nuova sede di Energee3, impresa specializzata nel mondo It, Energee4 focalizzata sull’Intelligenza Artificiale, facendo della cultura uno dei suoi centri vitali, tanto da proporla in diverse forme. Villa Fassati, riaperta dopo il sisma di quasi dodici anni fa grazie a un progetto di Mario Pavesi, Fabio Storchi, Gianfranco Marchesi e Tazio Bortesi, è un ambiente stimolante in cui si respirano arte e cultura.

Si tratta di un vero e proprio laboratorio creativo con corsi di pittura, scultura, cucina, danza, comunicazione, moda e restauro. E qui è stata inaugurata la nuova sede del gruppo Energee3, che ha uffici anche in centro a Reggio Emilia, oltre che a Milano, Torino e Roma. Al taglio del nastro presenti anche l’imprenditore Fabio Storchi, l’artista Mario Pavesi, l’ad della società, Armando Sternieri, e il responsabile della nuova sede, Valeria Missora. Ad arricchire la serata il concerto di Giovani Mareggini al flauto e Davide Burani all’arpa. L’azienda, che collabora con università e centri di ricerca, accoglierà accogliere nella nuova sede i migliori laureati del corso di Ingegneria Informatica alla sede universitaria di Mantova.

a.le.