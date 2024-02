Villa Manfredini si trasforma: ospiterà eventi e matrimoni

Villa Manfredini si trasforma. La casa padronale del XVIII secolo, in pieno centro storico a Reggiolo, rinasce grazie all’intraprendenza della famiglia Storchi. Sede del ristorante Stradora Ristrò & Cocktail fino al 31 dicembre 2023 (e in passato del ristorante stellato ’Il Rigoletto’), dal gennaio 2024 Villa Manfredini Hospitality and Convention Center è partner per la creazione e l’organizzazione di eventi privati ed aziendali. La proprietà apre al pubblico per eventi privati, matrimoni e celebrazioni familiari, così come per convegni specialistici e professionali ed eventi aziendali di qualsiasi tipo. L’anima della nuova realtà, come già in Stradora, sarà Elena Storchi.