Vince 30mila euro con il ’10eLotto’

Una vincita da trentamila euro è arrivata a Reggio Emilia con il concorso denominato "10eLotto". È stato un "8Oro" in un’estrazione frequente a consentire questa vincita di tutto rispetto. E’ una somma che non cambierà certo la vita del fortunato possessore del tagliando, ma che può decisamente permettergli di togliersi qualche soddisfazione, come gradito "regalo pasquale". Lo stesso concorso del "10eLotto" ha portato anche altre varie fortunate vincite in Emilia: ottomila euro a Bologna e cinquemila euro a Comacchio, nel Ferrarese. La vincita reggiana resta quella più consistente.