Vinicio Capossela in tour. Il 7 maggio farà tappa a Reggio Il tour di Vinicio Capossela per presentare il suo ultimo album "Tredici Canzoni Urgenti" farà tappa al Teatro Valli il 7 maggio. Il concerto sarà dedicato a Ludovico Ariosto e sarà accompagnato da una band di talento. Il tour ha già attraversato 29 città con 35 repliche. Il disco affronta tematiche sociali e attuali in modo profondo e l'esecuzione mette in risalto le parole. I biglietti sono disponibili online e presso le biglietterie dei Teatri.