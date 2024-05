"Violate le norme di par condicio"

Paolo Delsante, capogruppo di Centrodestra Gattatico, ieri ha segnalato al Prefetto l’amministrazione Ronzoni per la presunta violazione della legge sulla Par Condicio. Oggetto la diffusione online di un manifesto con il patrocinio pubblico a un evento che si terrà l’8 maggio con la presentazione del docufilm The way sulla lotta antiregime nell’ex Birmania. "La cosa è molto scorretta, ma si inserisce in un quadro generale di scorrettezze delle quali avevamo già iniziato a dare evidenza", commentano dall’opposizione. Nella segnalazione si spiega che giovedì 25 aprile "45° giorno antecedente la data del voto sono affissi i manifesti di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative del 8 e 9 giugno. Sono, pertanto, in vigore le disposizioni di applicazione della normativa in materia di Par Condicio".

f.c.