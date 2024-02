Violenza di genere, bullismo e uso del web. Carabinieri a scuola

Promuovere la cultura della legalità, lezione dei carabinieri agli studenti della scuola media Vallisneri di Arceto. I militari dell’Arma della tenenza di Scandiano hanno ricevuto la visita del comandante tenente Valerio Scatoletti e di alcuni suoi colleghi in forza alla caserma di viale Repubblica che hanno affrontato alcuni temi come le norme sulla circolazione stradale con focus sulla guida in stato d’ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti per poi passare ad evidenziare le conseguenze fisiche, cognitive, amministrative e penali. Si è parlato della violenza di genere strettamente connessa con la violenza virtuale. Non sono mancate le riflessioni per le tematiche della droga, alcol, cyberbullismo e bullismo, l’educazione alla legalità ambientale e la sicurezza stradale. Tanti pure i consigli per un corretto utilizzo di internet. Gli incontri con le scuole stanno offrendo anche l’occasione per illustrare l’organizzazione dell’Arma dei carabinieri.

m. b.